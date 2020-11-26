Ученые о том, почему исчезли леса Алтая





Несколько слов об экспедиции. Она выехала на место c аппаратами бурения. Ее представители и отобрала образцы донных отложений на озер Кучук и Малое Яровое. Они находятся в Кулундинской степи Алтайского края.

Озера очень древние. Они образовались 14 тысяч лет назад, то есть практически тогда, когда лежали ледники. Они не успели растаять после эпохи оледенения.

Был сделан анализ пыльцы в донных отложениях. Он свидетельствовал о том, что в период голоцена буйствовала сосна обыкновенная. Речь идет об основе уникальных ленточных боров. Пик развития сосновых лесов с примесью широколиственных пород коснулся периода между 7,2 и 2,7 тысячами лет назад.

Текст: Т. Сокот



