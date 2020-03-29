О том, что в России зарегистрировали новый вид спорта

Она очень похожа на большой теннис. У нее много довольно ущественных различий. Самое главное из них – наличие четырехметровых прозрачных стен по мериметру площадки. Кстати, отскок от них в большинстве случаев не означает, что игра прекратилась.



Единственное исключение - подачи, во время которых в стенки нельзя целиться.

В числе менее принципиальных отличий оказались более короткие рукояти ракеток. Также в этот список попала сплошная стенка, разделяющая поле на два сегмента вместо сетки.

Текст: Т. Сокот



