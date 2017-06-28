На севере Японии случилось землетрясение, магнитуда которого составила 5,7
28.06.2017 22:16 / Происшествия / Прочли: 163 человек
Какая-либо информация о пострадавших или разрушениях отсутствуют.
Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7, случилось на севере Японии.
Случившееся прокомментировало национальное метеорологическое управление страны. Здесь сообщили, что эпицентр землетрясения расположился в Тихом океане ближе на восток от префектуры Хоккайдо. Что касается очага, он залег на глубине 40 км.
Какая-либо информация о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствует. Об угрозе возникновения цунами не объявляли.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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