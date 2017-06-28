На севере Японии случилось землетрясение, магнитуда которого составила 5,7

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7, случилось на севере Японии.







Случившееся прокомментировало национальное метеорологическое управление страны. Здесь сообщили, что эпицентр землетрясения расположился в Тихом океане ближе на восток от префектуры Хоккайдо. Что касается очага, он залег на глубине 40 км.





Какая-либо информация о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствует. Об угрозе возникновения цунами не объявляли.





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Т. Сокот



