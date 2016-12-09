Критерии выбора бюро переводов
09.12.2016 16:19 / Экономика / Прочли: 84 человек
В современном мире ведения бизнеса во многом зависит от успешного сотрудничества с зарубежными партнерами.
Для компании в таком случае крайне важно иметь хорошую деловую репутацию, а она во многом зависит и от качественного перевода документов. Именно по этой и многим другим причинам в наше время стали крайне популярны услуги различных бюро переводов.
Как определить качественный перевод?
Обращаясь за переводом какого – либо текста или документа, вы, конечно, хотите получить максимально качественный результат. Не зависимо от того, какой тематики был текст, в каком стиле он был написан, всегда можно выделить основные критерии качественного перевода, по которым можно определить его качество:
- Фактическая точность перевода;
- Сохранения стиля текста;
- Следования пунктуационным, грамматическим и стилистическим правилам;
- В тексте только та информация, которая была в первоисточнике;
- Одна стилистика на весь текст.
По этим критериям вы можете определить качество текста, который получили и в будущем принять решения о продолжении либо прерывании сотрудничества с каким – либо конкретным бюро переводов.
Как выбрать бюро переводов.
С самого начала лучше определиться: вы планируете сотрудничать с физическим или юридическим лицом.
Стоит отметить, что если вы будете заказывать работы у фрилансеров, они не смогут предоставить вам гарантии качественного исполнения работы. Также цены у них не всегда ниже, это связанно с тем, что чаще всего у фрилансеров нет большой базы заказчиков и соответственно гарантии в получения заказов в будущем.
Соответственно намного надежнее обращаться именно в бюро переводов. При выборе подходящего агентства стоит обращать внимание на цену, однако помните, что там, где дешево не всегда лучше. Ведь в стоимость услуг входит и ответственность компании перед соблюдением сроков работ и качества текста, который вы получите. Иногда бывает лучше заплатить больше, но получить сто процентный качественный продукт.
В большинстве случаев хорошее бюро переводов можно подобрать по ряду признаков:
- Агентство оперативно отвечает на звонки и почту;
- Сами перезванивают клиентам;
- Хорошо проработан сайт;
- Контакты компании легко найти на сайте;
- Есть менеджер, который принимает и курирует заказы;
Также, примите во внимания, что стоимость работ может варьироваться в зависимости от объема работы. Дело в том, что бюро переводов обычно включают в стоимость вычитку текста и коррекционную работу. Но иногда это входит в отдельную плату.
Еще одним плюсом может быть то, что различные агентства по переводу довольно тщательно подбирают свой персонал, так как от этого зависит их репутация. При заказе через интернет, вы, скорее всего, не можете быть уверены на 100%, в достаточной квалификации человека, которого нанимаете.
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Источник: LadyVenus.ru
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