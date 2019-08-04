Елизавета Вторая об освобождении Терезы Мэй от должности премьера

Дальше была аудиенция с королевой Елизаветой Второй, в ходе которой Мэй попросила освободить ее от занимаемой должности. В результате из Букингемского дворца Тереза вышла уже в ином статусе, а именно, как обычный депутат палаты общин британского парламента.



Позже у королевы находился лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон. Как раз его монархиня планировала утвердить в качестве премьер-министра. Уже на следующий день Борис Джонсон должен был формировать новое британское правительство.





Текст: Т. Сокот



