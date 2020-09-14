О том, что на необитаемом острове обнаружили моряков благодаря надписи на пляже





В августа месяце этих людей нашли австралийские и американские военные самолеты. Помогла им в этом огромная надпись SOS. Ее пропавшие разложили на пляже необитаемого острова. Они приэтом использовали камни.

Моряки говорят, что люди были обнаружены в 200 километрах к западу от их изначальной цели.

Текст: Т. Сокот



