О том, что на необитаемом острове обнаружили моряков благодаря надписи на пляже
14.09.2020 08:07 / Происшествия / Прочли: 517 человек
Этот инцидент произошел в Индийском океане. Здесь ранее нашли трех пропавших моряков. Они пробыли на острове Пайкелот на протяжении трех дней. Здесь они оказались после того, как у их лодки закончилось топливо. В итоге эти люди просто сбились с курса.
В августа месяце этих людей нашли австралийские и американские военные самолеты. Помогла им в этом огромная надпись SOS. Ее пропавшие разложили на пляже необитаемого острова. Они приэтом использовали камни.
Моряки говорят, что люди были обнаружены в 200 километрах к западу от их изначальной цели.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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