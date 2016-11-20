Сергей Ковалев не смог отстоять чемпионские титулы в полутяжелом весе

Комментируя исход поединка, россиянин сказал, что считает неправильным решение судей из США. «Это было неправильное решение, - заявил он. - Возможно, американец выиграл несколько раундов. Но я контролировал бой».

В пресс-релизе промоутерской компании, представляющей Ковалева, отмечено, что уже бывший чемпион хочет провести реванш. Когда это станет возможным, пока даты не называются.

Текст: Е. Скобелева