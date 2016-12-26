Менеджер скоропостижно скончавшегося Джорджа Майкла назвал причину его смерти

С комментарием о причинах смерти артиста выступил менеджер знаменитого певца. Как сообщил представитель исполнителя, Джордж Майкл преждевременно скончался от сердечной недостаточности.

Напомним, популярный английский певец, обладатель двух премий "Грэмми" умер в свое особняке в графстве Оксфордшир. Местная полиция, которая провела проверку по факту столь внезапной участи, постигшей всеми любимого артиста, ранее уведомила общественность, что смерть звезды рассматривается как «необъяснимая, но не подозрительная».

Свои соболезнования родным и близким певца, пик популярности которого пришелся на 80-90-е годы прошлого столетия, уже выразили коллеги по музыкальному цеху Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, а также градоначальник Лондона Садик Хан.

Текст: Е. Скобелева