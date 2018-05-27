В Якутии паводок подтопил более 60 жилых домов

В сообщении сказано следующее: - "в поселке Березовка подтоплено 34 дворовые территории, семь жилых домов и пять социальных объектов. В пунктах временного размещения находятся 57 человек".



Кстати, в городе Среднеколымск вода подтопила 57 жилых домов, которые расположены в окрестностях аэропорта.

Текст: Т. Сокот



