Ученые о том, насколько коронавирус опасен для курильщиков





В исследовании участвовали 73 пациента с коронавирусом. Невзирая на то, что большинство курящих пациентов подключили к аппаратам вентиляции легких, их так и не удалось спасти.

Интересно мнение хирурга Мэтью Стелига. Он отметил, что коронавирус поражает легкие. В том случае если организм ослаблен курением, то шансы человека на благополучный исход действительно снижаются.

Курение сгущает слизистую оболочку легких. В результате на выдохе у человека удаляется меньше бактерий и вирусных патогенов.

Помимо обычных сигарет особо вредное воздействие на легкие оказывают и электронные сигареты. Суть в том, что они существенно ослабляют иммунитет.

Да, кстати, опасное воздействие оказывает и пассивное курение.

Мнение Стелинга по этому поводу следующее: «Даже случайное вдыхание табачного дыма связывают с появлением острого респираторного дистресс-синдрома». Стелиг добавил, что свои легкие было бы очень хорошо держать чистыми.

Текст: Т. Сокот



