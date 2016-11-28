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Покупка недвижимости в Болгарии: большие возможности для каждого

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Покупка недвижимости в Болгарии: большие возможности для каждого

28.11.2016 12:41 / В мире / Прочли: 100 человек

Болгария — страна с очень популярными развитыми курортами и выгодными условиями для жизни.

 Именно поэтому здесь так активно покупают недвижимость выходцы из нашей страны. Как отмечают специалисты по рынку болгарской недвижимости, в этой стране можно рассчитывать на одни из самых низких цен по Европе, если говорить о квартирах, расположенных возле моря.

Причины популярности болгарской недвижимости

Сегодня болгарская недвижимость — это прекрасный вариант для инвестиций. Тому есть несколько объяснений, связанных с разными факторами. Назовем основные причины:

  1. Возможность хорошо зарабатывать на аренде. Благодаря современному рынку, дом в Болгарии можно купить относительно недорого, поэтому на аренде можно заработать куда больше, чем в других европейских странах. Здесь опять же нужно учитывать то, что это очень популярное туристическое направление, поэтому недостатка в съемщиках не будет.
  2. Отличная экология. Чистый воздух, энергия моря, замечательная природа — все это влияет на самочувствие, здоровье. Болгария является известным бальнеологическим курортом. Собственные минеральные воды позволяют открывать санатории и центры лечения, что выгодно и для самих жителей страны.
  3. Отсутствие налогов при продаже объектов недвижимости. Если захочется в будущем продать купленную квартиру, это можно будет сделать на самых выгодных условиях, даже не тратя лишние средства.
  4. Масса бонусов для пенсионеров. Эта категория людей максимально защищена в стране. Они могут рассчитывать на более простую процедуру получения ВНЖ, различные скидки, рассрочки и т. д.

Большой выбор вариантов недвижимости — еще один очевидный плюс. Так, в Болгарии можно приобрести объекты на вторичном рынке или от застройщика. Среди двух типов предложений масса всего интересного и выгодного.

Покупка на вторичном или первичном рынках

Вторичное жилье отличается невысокими ценами, особенно во время срочной продажи. Есть возможность выбрать объект, который расположен далеко от центров строительства, в тихом и уютном районе, рядом с морем. В этом сегменте есть все: от скромных небольших квартир — до внушительных домов.

Поскольку на вторичном рынке жилье часто продается меблированным, обустроиться можно максимально быстро. Это идеальный вариант для тех, кто планирует сразу и заселяться. Но, рассчитывая недорого купить собственную квартиру в Болгарии на вторичке, нужно уделить немало внимания юридическим вопросам. Лучше доверить проверку недвижимости специалистам, чтобы потом не было никаких неприятных сюрпризов.

Приобретение недвижимости от застройщика тоже имеет немало плюсов. Можно выбрать конкретный объект в новом месте, изменить планировку квартиры, приобрести сразу несколько квартир рядом и объединить их, а также получить рассрочку и другие бонусы.

Однако в этой ситуации обязательно нужно правильно выбрать застройщика, иначе строительство может значительно затянуться. И в этом случае тоже не обойтись без помощи профессионалов. Они не только помогут выбрать надежную компанию, но и возьмут оформление бумаг на себя.

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Источник: LadyVenus.ru
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