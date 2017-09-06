Над Атлантикой непогода: образовался новый шторм "Хосе"

Речь идет о новом тропическом шторме, который получил имя "Хосе". Он образовался вчера над Атлантическим океаном. Это сообщение принадлежит представителям Национального центра по наблюдению за ураганами США.







Обратим внимание, что это десятый тропический шторм, который сформировался над Атлантикой в текущем сезоне. Что касается центра шторма "Хосе", он расположился в пределах 2400 км ближе на восток от Малых Антильских островов. Кстати, внутри него максимальная скорость ветра достигла 65 км/ч (18 м/с). Он активно движется по направлению к карибскому острову Антигуа. Оттуда, скорее всего, он направится в сторону побережья США.





В настоящий момент над Атлантикой по направлению в сторону США непогода - движется ураган "Ирма". Кстати, это наиболее сильный из всех ураганов, за которым когда-либо наблюдали специалисты в Атлантическом океане не только за пределами Карибского бассейна, но и Мексиканского залива. Вчера "Ирма" достиг своей максимальной пятой категории силы, если сравнивать эти пказатели со шкалой Саффира - Симпсона.





Напомним, что в конце лета на Техас в ночь на 26 августа обрушился "Харви". Он оказался наиболее мощным ураганом в США на протяжении последних 12 лет. В результате разгула этой стихии погибли люди - не менее 50 человек. Впоследствии "Харви" ослабел и уже был похож на шторм. Позже это стал тропический циклон.





Напомним, что в Атлантике сезон ураганов обычно продолжается полгода. Его продолжительность - с 1 июня по 30 ноября. Сто касается атмосферного явления, оно классифицируется как шторм и только тогда получает собственное имя, когда скорость его ветра в его эпицентре достигнет 17,4 м/c. Если скорость ветра 33 м/c и более, тогда шторм становится ураганом.





Текст: Т. Сокот



