Во Франции принято решение ввести оранжевый уровень тревоги по причине ветра

Метеорологическая служба Meteo France приняла следующее решение: ее представители объявили оранжевый уровень опасности сразу в пяти департаментах Франции. Это касается Арьежа, Верхней Гаронны, Верхнии Пиренеи, Атлантической Пиренеи и Ланды. Так, именно в этих местах порывы ветра достигли 140 метров в секунду.



Синоптики уверяют, что погодные условия обязательно скажутся на движении всего транспорта. Это и автомобили, самолеты, корабли.

Ветер очень сильный, он способен повредить телефонные вышки и лини электропередач.

Текст: Т. Сокот



