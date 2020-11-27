Вирусолог о том, что огромное количество москвичей встретятся с COVID еще до Нового года





Эксперт утверждает, что в других регионах ситуация разная. Он считает, что "может различаться не только заболеваемость, но и качество статистики".

Также он говорит о том, что РФ уже могла вышла на плато по коронавирусу. Тем не менее, возможная стабильность до сих пор достаточно хрупкая.

Последние данные оперштаба, число случаев коронавируса в России на протяжении суток выросло на 16 202. Общее число составило 1 563 976.

Ситуацию прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Она говорит о том, что ситуация с коронавирусом в российской столице спокойная. Ее удалось стабилизировать.

Текст: Т. Сокот



