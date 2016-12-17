В Бразилии в результате ДТП с участием школьного автобуса погибли сразу три человека

Автобус, который перевозил аргентинских школьников, перевернулся на юге Бразилии. Это сообщение местной полиции.







В результате инцидента погибли люди - три человека. К сожалению, еще 15 пострадали.





Всего в автобусе, вмещающем 62 пассажира, находились 67 человек. Жертвами ДТП стали две школьницы и одна из сопровождающих. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.





Согласно предварительным данным, авария случилась по вине водителя, который уснул за рулем. Его задержали по обвинению в причинении смерти по неосторожности.





Несколько слов о транспортном средстве. Автобус следовал из города Посадас (провинция Мисьонес), юго-восток Аргентины, в бразильский курортный город Камбориу. Здесь ученики нескольких школ собирались отметить свой выпускной. Поскольку произошла трагедия, в Мисьонес объявили трехдневный траур.





Текст: Т. Сокот



