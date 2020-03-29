Моди извинился за блокировку - Индия

На фоне критики в связи с отсутствием планирования до закрытия, которое было представлено с уведомлением менее чем за четыре часа. Моди извинился за влияние в своем еженедельном радиообращении.



«Возможно, многие будут злиться на меня за то, что заперты в своих домах. Я понимаю ваши проблемы, но другого способа вести войну против коронавируса не было. Для такой страны, как Индия с населением 1,3 миллиарда человек, это битва жизни и смерти. и мы должны победить ".





Текст: Т. Сокот



