Генштаб Турции: турецкая армия убила на севере Ирака 41 курда

Напомним, что именно их Анкара считает террористами. Они все были представителями Рабочей партии Курдистана. Эти люди готовили «нападение», информирует общественность ведомство.



В ведомстве также объяснили, кого и когда планировали атаковать курды.

Текст: Т. Сокот



