Землетрясение, магнитуда которого 6,9, случилось в районе киргизско-китайской границы. Это сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.







Согласно обнародованным данным, подземные толчки специалисты обнаружили в именно этом районе в 20:24 по киргизскому времени (17:24 мск).





В сообщении ведомства сказано, что "эпицентр находился в 173 км к юго-востоку от города Ош (южный областной центр Киргизии) и 408 км к югу от Бишкека".





В Институте сейсмологии Национальной академии наук Киргизии обратили внимание на то, что на территории южной части республики магнитуда землетрясения составила приблизительно 5,0-5,3. В Оше она была 4,4. В МЧС республики заверили, что "сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало".





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Т. Сокот



