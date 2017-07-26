Заместитель министра иностранных дел Аббас Араки: Иран ответит на расширение новых санкций США
26.07.2017 12:31 / В мире / Прочли: 502 человек
Иранский МИД не согласен с действиями США. Поэтому заместитель министра иностранных дел Аббас Араки проинформировал общественность о том, что Иран ответит на новые санкции США.
Араки занимает должность заместителя министра иностранных дел Ирана и является главным ядерным переговорщиком. Вместе с единомышленниками он считает, что расширение новых санкций по ракетной программе, обсуждаемое в Конгрессе США, является «абсолютно явным враждебным актом против Исламской Республики Иран и ... будут удовлетворены окончательно». Правда, он не уточнил, какие действия планирует предпринять Иран. Этот вопрос освещает государственная пресса.
На днях Палата представителей США проголосовала в подавляющем большинстве, чтобы нанести новые ответные санкции по отношению к Ирану, России и Северной Кореи. Сенат, контролируемый Республикой, передал более раннюю версию законопроекта, которая выражает единодушную поддержку.
До сих пор так и неясно, как быстро законопроект проложит собственный путь в Белый дом до президента США Дональда Трампа. Ведь только Трамп решит вступит ли в закон в силу или наложил на него вето.
Вчера Трамп предотвратил угрозу против Ирана, предупредив Тегеран, чтобы правительство столицы придерживалось условий ядерной сделки со странами мирового масштаба, либо иранская столица столкнется «большими, большими проблемами».
Через неделю после того, как Иран подтвердил соблюдение соглашения 2015 года, согласованного президентом Демократической партии Бараком Обамой, Трамп дал понять, что он по-прежнему крайне осторожен в отношении Тегерана.
Араки обратил внимание на то, что новый режим санкций уменьшит выгоды, которые Иран получает от ядерного соглашения. Он сказал, что «Америка обязалась следовать ядерному соглашению по доброй воле и в продуктивной среде, а также сдерживать каждый шаг, который повлияет на благополучное выполнение сделки».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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