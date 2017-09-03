США взяли под контроль торговое представительство РФ в Вашингтоне

В самом торговом представительстве уже выступили с заявлением, что расценивают такие действия американских властей как рейдерский захват и нарушение международных конвенций. Торгпред Александр Стадник описал происходящее так: «Если в двух словах, то мы стали свидетелями яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошенных гостей мы не ждали».



Вместе с тем дипломат отметил, что все вещи, необходимые для дальнейшего функционирования дипмиссии уже на базе российского посольства, ее сотрудники успели вывезти. Так как с двух часов дня по местному времени дипломатический иммунитет со здания, в котором располагалось торгпредставительство, американцы собирались снять. «Мы работали круглые сутки, чтобы выполнить всю необходимую работу, чтобы мы могли продолжить нашу деятельность в посольстве РФ», – отметил Александр Стадник.

То есть торговое представительство РФ в Вашингтоне фактически перешло под контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США, что подтвердил и представитель американской стороны. У здания, которое еще вчера являлось собственностью России в столице Штатов, выставлена американская охрана.

Напомним, в четверг, 31 августа, руководство Штатов потребовало от Москвы до субботы, 2 сентября, закрыть Генконсульство РФ в Сан-Францыско, а также освободить помещения торговых представительств России в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такой шаг американские власти назвали ответным шагом на сокращение количества американских дипломатов в РФ.

Ранее сегодня, 2 сентября, Министерство иностранных дел РФ, в связи с заявленными планами США провести обыски в дипломатических ведомствах России в столице Соединенных Штатов, вручило ноту протеста советнику-посланнику американского посольства в г. Москва. В официальном дипломатическом обращении к американской стороне МИД РФ назвало обыски в российских диппредставительствах на территории США «беспрецедентной агрессивной акцией, которую американские спецслужбы, подбросив компрометирующие предметы, смогут использовать для провокаций». Также Кремль пригрозил прибегнуть к ответным мерам, если Белый дом не прекратит «грубые нарушения международного права и посягательство на иммунитет дипломатических учреждений России».

Что касается 35 российских дипломатов, работавших в закрытом генконсульстве в Сан-франциско, все они перейдут в штат посольства РФ в Вашингтоне. Об этом сообщил российским СМИ осведомленный диписточник. «Российская сторона сразу после закрытия генконсульства в Сан-Франциско обратилась с просьбой считать их сотрудниками посольства в Вашингтоне», – рассказал осведомитель. С его слов, служебные квартиры в Сан-Франциско остаются в распоряжении сотрудников закрытого генконсульства до 1 октября, «но иммунитет со всего снят». А это значит, что с обысками это жилье, когда заблагорассудится, могут посещать полицейские и представители других силовых американских структур, к примеру, ФБР.

Текст: Е. Скобелева