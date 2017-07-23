В результате обрушения на нефтяной шахте в Коми пострадали два человека
23.07.2017 21:06 / Происшествия / Прочли: 452 человек
Пострадавших доставили в Ухтинскую городскую больницу. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.
В результате обрушения породы, шахта №3 "Яреганефть" производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми" в Ухте (Коми), пострадали сразу два человека. Это сообщение принадлежит главному управлению МЧС России по республике.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что "на аварийном участке находилось пять человек, под завал попало двое. ….. дое пострадавших доставлены на поверхность, переданы медицинским работникам". Трое смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Известно, что всего в шахте находилось 111 человек.
Происшествие прокомментировал руководитель администрации города Ухты Магомед Османов. Он сообщил, что пострадавшие находятся в Ухтинской городской больнице. Их здесь обследуют. В настоящий момент их состояние вполне удовлетворительное.
Османов сообщил, что "двое пострадавших сейчас находятся в Ухтинской городской больнице, у одного перелом голени, у второго - подозрение на травму позвоночника. Состояние обоих удовлетворительное, проходят полноценное обследование для дальнейшего лечения".
Османов проинформировал общественность, что на аварийном участке находились пять человек. Из них под завал попали двое, трое не пострадали, они смогли выбраться самостоятельно.
Обратим внимание, что шахта продолжает работу в штатном режиме.
В настоящий момент причины происшествия уточняются.
На инцидента выехали подразделения отделения противофонтанной службы, в том числе оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. Существенную помощь оказали экстренные оперативные службы города.
В пресс-службе главы Коми уточнили информацию о пострадавших. Здесь сообщили, что проходчики находятся в отделении травматологии.
Пресс-служба министра здравоохранения республики Дмитрия Березина сообщила, что "пострадавшие находятся в отделении травматологии. Один из шахтеров находится в удовлетворительном состоянии, у него диагностированы переломы костей голени и руки. У второго более тяжелые травмы - перелом костей таза, раны и ушибы, состояние средней степени тяжести". Березин в свою очередь сообщил о случившемся главе региона Сергею Гапликову.
Руководитель республики обратился к представителям Минздрава региона оказатьне только медицинскую, но и психологическую помощь пострадавшим, обязав еще и Минпром доложить о причинах и обстоятельствах случившегося в результате проверки.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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