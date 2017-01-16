Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa экстренно приземлился в Москве

Текст сообщения носит следующий характер: - "в 22:30 мск в московском аэропорту Домодедово совершил благополучную посадку самолет, следовавший по маршруту Франкфурт-на-Майне - Москва. Оперативные службы аэропорта осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки. Пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме".

В пресс-службе Домодедово сообщили, что "пострадавших в результате инцидента нет".

Самолет A321 принадлежит немецкой авиакомпании Lufthansa. Он совершил аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово. Причина – технические неполадки. Это сообщение экстренных служб региона.

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