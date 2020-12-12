УМВД по приморскому краю: во Владивостоке спецтехника протаранила 16 машин и автобус





Сложившуюся ситуацию прокомментировали представители регионального УМВД. Они сообщили о том, что пострадали четыре человека. Это водитель и пассажир спецтехники. В числе пострадавших также пассажиры автобуса - 14-летний мальчик и его бабушка.





Что касается обстоятельств ДТП, то эта информация устанавливается.

Текст: Т. Сокот



