Председателем партии «Единая Россия» на очередной срок переизбран Дмитрий Медведев
Съезд делегатов «Единой России» на открытом голосовании переизбрал 51-летнего премьер-министра Дмитрия Медведева председателем партии. Об этом стало известно в воскресенье, 22 января. Действующий глава правительства после оглашения результатов поблагодарил однопартийцев за доверие, оказанное ему.
Впервые Медведева избрали председателем пропрезидентской
партии на съезде в сентябре 2012 года. Устав партии позволяет председателю созывать
внеочередные съезды, приостанавливать полномочия членов центральных органов
партии или ее структурных подразделений.
Дмитрий Медведев возглавлял партийный список «Единой
России» на парламентских выборах в Госдуму в сентябре минувшего года. В итоге он
отказался от депутатского мандата, который перешел активисту Общероссийского народного
фронта из Бурятии Николаю Будуеву.
Текст: Е. Скобелева