Пакистан перед Рамаданом открывает ключевой пограничный переход с Афганистаном
27.05.2017 18:38 / Происшествия / Прочли: 179 человек
Пакистан сегодня объявил о возобновлении своей нестабильности на юго-западной границе с Афганистаном в начале священного месяца Рамадан.
Обратим внимание, что это произошло через несколько недель после кровавых столкновений между вооруженными силами двух стран в этом районе.
В начале мая Исламабад решил закрыть крупный переход в Чамане после того, как афганские войска открыли огонь по пакистанской команде переписи, вызвав смертоносный перестрел через границу, оставив по меньшей мере восемь мирных жителей мертвыми и неподтвержденное число военных потерь с обеих сторон.
Представители Афганистана просматривали некоторые из деревень, которые посещали пакистанские переписчики. Позже обе страны согласились использовать Карты Google для урегулирования спора.
После нескольких недель с траффиком между соседями, пакистанские военные в субботу заявили, что будут вновь открывать переправу.
Одновременно в своем заявлении армия заявила, что контролирует территорию на своей границе, «оттеснив войска Афганской пограничной полиции», также добавив, что «нарушение границы не будет приемлемым».
Так называемая «линия Дюранда», рубеж в 2400 километров, проведенная англичанами в 1896 году и оспариваемая Кабулом, стала свидетелем усиления напряженности, поскольку в прошлом году Пакистан начал рыть по нему.
Этнические пуштуны, живущие в отдаленном регионе, традиционно уделяли мало внимания границе и деревням, расположенным на ее территории.
Граница - не единственная область споров между соседями. Афганистан давно обвинил Пакистан в поддержке афганских талибов, хотя Исламабад утверждает, что предоставляет боевикам безопасное убежище в качестве «рычага», чтобы привести их к мирным переговорам.
Отношения между соседними странами напряжены с апреля, когда восемь иранских пограничников были убиты в столкновениях с вооруженными повстанцами в провинции Систан-Белуджистан. Иранские власти заявили, что нападение совершили боевики, скрывающиеся в Пакистане.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Белла Хадид сверкнула нижним бельем на Каннском кинофестивале
30.05.2017 21:57 / Шоу-бизнес20-летняя модель Белла Хадид славится яркой внешностью и безупречным стилем. Однако в этом году на Каннском к...
Мощный ураган в Казахстане унес жизни по меньшей мере троих человек
30.05.2017 21:03 / В миреНа территории республики бушует ураган страшной силы. Есть потерпевшие, в частности с летальным итогом....
В Литве рассказали, когда начнут отгораживаться от России стеной
30.05.2017 20:51 / ПолитикаВ республике объявили сроки сооружения оградительной стены на границе с российской Федерацией. ...
Эмбер Херд посетила Сидней вместе с Илоном Маском и его детьми
30.05.2017 16:41 / Шоу-бизнесЭмбер Херд провела выходные со своим женихом Илоном Маском и его детьми от первого брака в Сиднее. Похоже акт...
Как выгодно купить тур?
30.05.2017 16:35 / ОбществоЛюбой человек, проживающий в России, независимо от его социального положения, никогда не упустит случая сэконо...
Джордж Клуни не посетил вручение наград из опасения пропустить рождение детей
30.05.2017 16:01 / Шоу-бизнесГолливудский актер пошутил по этому поводу: «Если я пропущу рождение малышей, то не смогу вернуться домой»....
Детский сон: как выбрать матрас в зависимости от возраста ребенка?
30.05.2017 15:57 / ОбществоЕсли здоровый и полноценный сон так важен для здоровья взрослого человека, можно лишь представить, какую роль ...
Второй взрыв за сутки в Багдаде: десятки погибших и раненых
30.05.2017 15:46 / ПроисшествияВзрыв прогремел возле офиса государственного пенсионного ведомства. По меньшей мере 15 человек погибли, 32 по...
При жесткой посадке загорелся самолет с курсантами на борту. Есть жертвы
30.05.2017 14:42 / ПроисшествияВ Саратовской области потерпел крушение самолет с военными. Самолет с курсантами не дотянул до посадочной поло...
Президент Франции Макрон прокомментировал итоги встречи с Путиным
30.05.2017 13:22 / ПолитикаНовоиспеченный французский лидер высказался о своей встрече с российским коллегой на своей официальной страниц...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар