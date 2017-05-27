Пакистан перед Рамаданом открывает ключевой пограничный переход с Афганистаном

Обратим внимание, что это произошло через несколько недель после кровавых столкновений между вооруженными силами двух стран в этом районе.



В начале мая Исламабад решил закрыть крупный переход в Чамане после того, как афганские войска открыли огонь по пакистанской команде переписи, вызвав смертоносный перестрел через границу, оставив по меньшей мере восемь мирных жителей мертвыми и неподтвержденное число военных потерь с обеих сторон.





Представители Афганистана просматривали некоторые из деревень, которые посещали пакистанские переписчики. Позже обе страны согласились использовать Карты Google для урегулирования спора.

После нескольких недель с траффиком между соседями, пакистанские военные в субботу заявили, что будут вновь открывать переправу.

Одновременно в своем заявлении армия заявила, что контролирует территорию на своей границе, «оттеснив войска Афганской пограничной полиции», также добавив, что «нарушение границы не будет приемлемым».

Так называемая «линия Дюранда», рубеж в 2400 километров, проведенная англичанами в 1896 году и оспариваемая Кабулом, стала свидетелем усиления напряженности, поскольку в прошлом году Пакистан начал рыть по нему.

Этнические пуштуны, живущие в отдаленном регионе, традиционно уделяли мало внимания границе и деревням, расположенным на ее территории.

Граница - не единственная область споров между соседями. Афганистан давно обвинил Пакистан в поддержке афганских талибов, хотя Исламабад утверждает, что предоставляет боевикам безопасное убежище в качестве «рычага», чтобы привести их к мирным переговорам.

Отношения между соседними странами напряжены с апреля, когда восемь иранских пограничников были убиты в столкновениях с вооруженными повстанцами в провинции Систан-Белуджистан. Иранские власти заявили, что нападение совершили боевики, скрывающиеся в Пакистане.





Текст:

Т. Сокот



