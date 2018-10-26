Падение цен: в США снова опрокинули цены на нефть

Накануне она потеряла на 0,25%.



Сейчас ее стоимость 75,55 долларов за баррель.

Что касается нефти марка WTI, она подешевела вчера на 1%, а в среду она упала на 0,59%. Сейчас ее стоимость 66,82 долларов за баррель.

Обратим внимание, что падение цен непосредственно связано с ростом запасов «черного золота» в США

Текст: Т. Сокот



