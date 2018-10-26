Падение цен: в США снова опрокинули цены на нефть
26.10.2018 13:16 / Экономика / Прочли: 222 человек
Речь идет о нефти марки Brent, которая на днях потеряла в цене в пределах на 0,81%.
Накануне она потеряла на 0,25%.
Сейчас ее стоимость 75,55 долларов за баррель.
Что касается нефти марка WTI, она подешевела вчера на 1%, а в среду она упала на 0,59%. Сейчас ее стоимость 66,82 долларов за баррель.
Обратим внимание, что падение цен непосредственно связано с ростом запасов «черного золота» в США
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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