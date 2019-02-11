Канадские дипломаты продолжают судиться с правительством из-за загадочной болезни на Кубе
11.02.2019 13:40 / Общество / Прочли: 297 человек
Четырнадцать канадских дипломатов до сих пор судятся со своим правительством из-за загадочной и затяжной болезни. Подобная заболеваемость и у американских дипломатов. Заболели люди тогда, когда они находясь в столице Кубы.
Лица, имена которых изменены в судебном заявлении и которые не желают быть идентифицированными, коллективно подают иск на сумму 28 млн. канадских долларов, или 21 млн. долл. США.
Главная претензия в иске следующая: "На протяжении всего кризиса Канада преуменьшала серьезность ситуации, накапливала и скрывала критическую информацию о здоровье и безопасности и предоставляла ложную, вводящую в заблуждение и неполную информацию дипломатическому персоналу."
Иск подали через неделю после того, как Канада подтвердила 14-й случай столь необычных симптомов заболевания, с которыми столкнулись дипломатические сотрудники в Гаване. также было объявлено о том, что дипломатический персонал на Кубе сократят вдвое с 16 до 8 – информирует общественность канадский правительственный чиновник на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен выступать публично.
"Здоровье, безопасность и защита наших дипломатических сотрудников и их семей остаются нашим приоритетом", - было сказано в заявлении на прошлой неделе. Канадское правительство продолжает расследование потенциальных причин необычных симптомов заболевания, с которыми сталкиваются канадские дипломатические сотрудники и члены их семей на Гаване, Кубе. На сегодняшний день причина не установлена."
В заявлении представлена информация о том, что после последнего подтвержденного случая необычных симптомов заболевания в ноябре ряд канадских дипломатических сотрудников на Кубе прошли дополнительное медицинское обследование.
В иске группа утверждает, что канадское правительство не воспринимало их дела всерьез и что правительство США действовало более оперативно для защиты благополучия своих дипломатов.
Канадские правительственные чиновники не прокомментировали конкретно этот иск.
На той неделе министр иностранных дел Канады Кристия Фриланд заявила, что она "действительно обеспокоена" персоналом.
На прошлой неделе канадское правительство заявило, что нет никаких доказательств того, что канадские путешественники на Кубу подвергаются риску.
Жозефина Видаль, посол Кубы в Канаде, раскритиковала решение Оттавы сократить персонал как "непонятный" шаг, который "разжигает спекуляции", и сказала, что "такое поведение благоприятствует тем, кто в Соединенных Штатах использует этот вопрос для очернения Кубы."
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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