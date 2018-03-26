В Забайкалье пожар: горят леса

Синоптики в Забайкальском крае проинформировали общественность о том, что усилился ветер до 17-20 метров в секунду. Это негативно отразится на пожарной обстановке, информирует общественность представители пресс-службы регионального главка МЧС.







В сообщении сказано следующее: - "по данным Забайкальского гидрометцентра, 26-27 марта на территории края ожидается ветер с порывами 17-20 метров в секунду".





Напомним, что ранее представители краевого Министерства природных ресурсов информировали общественность о том, что в пяти районах региона горели леса.





Обратим внимание, что общая площадь пожаров превысила 500 га.





Специалисты отметили, что ветер негативно отразится на пожарной обстановке.





Жители региона обязаны освободить балконы от посторонних предметов. Руководители организаций заняты тем, что проводят работы на открытом воздухе. Они принимают все меры с целью безопасности сотрудников и производственных объектов.





На днях, 19 марта, губернатором Наталией Ждановой подписано постановление, которое касается введения режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цель введения режима - предотвратить ЧС, которые непосредственно связаны с природными пожарами.





Напомним, что год назад, 2017 год, продолжительность пожароопасного периода в Забайкалье продолжался с конца марта и длился до ноября месяца.





Что касается общей площади пожаров, она приблизилась к 300 тыс. га.





Огромная часть возгораний случилась по вине местных жителей.





Текст: Т. Сокот



