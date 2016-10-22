В Москве застрелили бывшую сотрудницу полиции

В пресс-службе столичного главка Следкома России сообщили, что вечером в пятницу, 21 октября, на лестничной площадке многоквартирного жилого дома на улице Лавочкина, находящейся в северной части Москвы, было выявлена мертвой 31-летняя женщина с множественными огнестрельными ранениями.



Кроме того, этажом выше в том же подъезде нашли тело 46-летнего мужчины с пулевым отверстием в голове. По данным предварительного следствия, москвич выстрелил пистолета в женщину, после чего свел счеты с жизнью сам.

Как установили столичные следователи, жертва, расстрелянная накануне в московской многоэтажке, в прошлом работала в полиции. Незадолго до трагического инцидента ее уволили с занимаемого поста в органах внутренних дел.

Как поведали в СК РФ по Москве, бывшая старший лейтенант полиции, обнаруженная убитой на севере столицы, за некоторое время до трагедии была снята с должности участкового уполномоченного отдела МВД «Левобережный». По неофициальным данным, женщина потеряла работу из-за конфликтной ситуацией с начальством.

В настоящий момент правоохранители устанавливают детали и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство») и ч . 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное хранение оружия»).

Текст: Е. Скобелева