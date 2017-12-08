В Финляндии, местечко Лумийоки, случилось редкое по силе землетрясение

Случившееся землетрясение в Финляндии прокомментировали местные жители. Они сообщили о том, что под их ногами вибрировала земля несколько секунд.



Согласно обнародованным оценкам специалистов, которые представляют Геологическую службу США, магнитуда землетрясения была небольшой – она составила 3,5 балла. Однако, местные эксперты оценили его еще меньше – всего лишь в 3 балла.

В любом случае, такое природное явление подобной мощности крайне редко в регионе.

Текст: Т. Сокот



