Не стало экс-солиста группы «Иванушки International»

Стало известно, что ушел из жизни бывший солист российской поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Артист скончался ранним утром 29 июня. По предварительным данным, причиной смерти 47-летнего Яковлева стала пневмония.

Последние дни артист в тяжелом состоянии находился в реанимационном отделении больницы. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

О кончине своего гражданского мужа написала в своем «Инстаграме» вторая половина Яковлева – Александра Куцевол.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», – такими были слова женщины, адресованные умершему любимому.

Как известно, Яковлев выступал в составе «Иванушек» в период 1998–2013 годов, а потом ушел из группы, так как решил строить сольную карьеру.

Отметим, это не первый участник популярной группы, которого скосила смерть. Так, осень. 1989-го трагически погиб Игорь Сорин. Именно его заменил в свое время Олег Яковлев.

Текст: Е. Скобелева