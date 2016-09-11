Происшествие в Германии: между собой столкнулись два легкомоторных самолета
11.09.2016 07:52 / Происшествия / Прочли: 326 человек
Среди погибших два человека. Один самолет приземлился, другой рухнул на близлежащее поле.
Два человека погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов в Германии. Трагедия произошла во время праздника, который вчера проходил на аэродроме в немецкой коммуне Гросрюкерсвальде, что асполодена в федеральной земле Саксония. Таково сообщение представителя полиции города Кемниц.
Один из самолетов приземлиться, в то время как второй просто рухнул на близлежащее поле.
К сожалению, в результате случившегося погибли двое находившихся в кабине второго воздушного судна человек.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В мексиканском храме открыла глаза 300-летняя мумия святой
26.09.2016 21:29 / ОбществоВ кафедральном соборе мексиканского города Гвадалахара, являющемся одним из наиболее величественных сакральных...
В Варшаве арестовали россиянина, запустившего беспилотник в небо над зданием польского Минобороны
26.09.2016 20:32 / ПроисшествияПольский телеканал TVN24, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил сегодня о задержании в ст...
Как правильно собраться на отдых в Египет?
26.09.2016 18:47 / ОбществоВ Египте хорошо все – теплое море, ласковое солнце, древняя история с хорошей экскурсионной программой, улыб...
Аккумулятор Xiaomi power bank 20000 купить оригинал
26.09.2016 18:40 / НаукаМолодая китайская компания за пару лет смогла стать главным поставщиком портативных устройств на международной...
Можно ли клеить новые обои поверх старых?
26.09.2016 16:08 / ОбществоОбои издавна являются самым распространённым настенным покрытие в нашей стране. Их использование это уже своег...
Где дешево заказать эвакуатор в Москве?
26.09.2016 14:01 / АвтомобилиПоломка автомобиля среди дороги — неприятное происшествие, от которого, увы, никто не застрахован. Поскольку н...
Крупнейший в мире радиотелескоп запустили в Китае
25.09.2016 23:50 / ПроисшествияВ китайской провинции Гуйчжоу в воскресенье, 25 сентября, введен в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелеско...
В Китае во время массового падения велосипедистов погиб сербский спортсмен
25.09.2016 23:42 / ПроисшествияТрагический инцидент случился сегодня, 25 сентября, с велосипедистом Деяном Маричем из Сербии во время состяза...
В польском зоопарке медведица вырыла снаряд времен ВОВ
25.09.2016 23:39 / ПроисшествияМедведица по кличке Ева в воскресенье, 25 сентября, наделала немалого переполоху в зоологическом парке польско...
В Швеции преступники из окон автомобиля открыли стрельбу по прохожим
25.09.2016 23:35 / ПроисшествияВ шведском городе Мальме неизвестные начали стрелять по людям из машины на ходу. Несколько человек оказались в...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар