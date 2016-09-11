Происшествие в Германии: между собой столкнулись два легкомоторных самолета

Два человека погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов в Германии. Трагедия произошла во время праздника, который вчера проходил на аэродроме в немецкой коммуне Гросрюкерсвальде, что асполодена в федеральной земле Саксония. Таково сообщение представителя полиции города Кемниц.







Один из самолетов приземлиться, в то время как второй просто рухнул на близлежащее поле.





К сожалению, в результате случившегося погибли двое находившихся в кабине второго воздушного судна человек.





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Т. Сокот



