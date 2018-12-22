Министерство обороны США о том, что в Персидский залив вошел американский атомный авианосец

Этот авианосец возглавил группу кораблей военно-морских сил Соединённых Штатов.

Говорят, что срок, на который авианосец прибыл в ближневосточный регион - два месяца.

В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: "Американский авианосец в пятницу зашел в Персидский залив, впервые после выхода Америки из ядерной сделки с Ираном в мае".

Ситуацию прокомментировали представители министерства обороны США, обратив внимание общественности на тот момент, что появление авианосца в Персидском заливе "определенно обеспечит позитивную разницу", если говорить об расстановке сил на случай враждебных действий Ирана.

Текст: Т. Сокот