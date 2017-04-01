Арнольд Шварценеггер похвалился, что до сих пор сам стрижет уже взрослого сына





Фото процесса кинозвезда опубликовал в своем "Инстаграме". На снимке 69-летний Терминатор сосредоточенно склонился с машинкой для стрижки над макушкой 23-летнего сына Патрика, как он делал и когда последний был еще дитям. Для сравнения приложил и снимок сынишки и себя, поглощенного работой, пятнадцатилетней давности. "Некоторые вещи никогда не меняются", — подписал фото американский актер австрийского происхождения.





Подписчики Шварценеггера при виде такой семейной идиллии пришли в умиление. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем!





Как видим, даже после развода с женой Марией Шрайвер, с которой прожили в браке 25 лет и родили четверо детей — двух сыновей и двух дочек, отношения с детьми у актера остаются по-настоящему теплыми. Напомним, Шварценеггер и Шрайвер развелись, когда актер признался супруге, что изменял ей с их домоуправительницей и та родила от него сына.





Текст: Е. Скобелева