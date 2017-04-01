Арнольд Шварценеггер похвалился, что до сих пор сам стрижет уже взрослого сына
01.04.2017 14:18 / Происшествия / Прочли: 273 человек
......совсем как в детстве своего отпрыска. "Некоторые вещи не подвластны времени", — написал в своем "Инстаграме" Железный Арни.
Звезда боевиков и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер показал себя многочисленным фанатам с необычной стороны. Актер продемонстрировал многочисленным подписчикам его странички в соцсети свое парикмахерское мастерство. А заодно — теплые отцовские чувства к уже взрослому своему ребенку. Как оказалось, Железный Арни сам стрижет своего сына Патрика.
Фото процесса кинозвезда опубликовал в своем "Инстаграме". На снимке 69-летний Терминатор сосредоточенно склонился с машинкой для стрижки над макушкой 23-летнего сына Патрика, как он делал и когда последний был еще дитям. Для сравнения приложил и снимок сынишки и себя, поглощенного работой, пятнадцатилетней давности. "Некоторые вещи никогда не меняются", — подписал фото американский актер австрийского происхождения.
Подписчики Шварценеггера при виде такой семейной идиллии пришли в умиление. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем!
Как видим, даже после развода с женой Марией Шрайвер, с которой прожили в браке 25 лет и родили четверо детей — двух сыновей и двух дочек, отношения с детьми у актера остаются по-настоящему теплыми. Напомним, Шварценеггер и Шрайвер развелись, когда актер признался супруге, что изменял ей с их домоуправительницей и та родила от него сына.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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