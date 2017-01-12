В результате столкновения поездов в Сербии пострадали 22 человека

Рядом с городом Нови-Сад, автономный край Воеводина, север Сербии, столкнулись два поезда. В результате аварии есть пострадавшие - 22 человека.



Происшествие прокомментировала директор службы скорой помощи Нови-Сада Богдана Живановича. Она сообщила, что "среди пострадавших четверо получили тяжелые повреждения, 18 - легкие травмы. Самое важное, что в аварии никто не погиб, скорая помощь, полиция и пожарная служба сработали на высоком уровне".

Столкновение случилось на скорости 15 километров в час. Известно, что пассажирский поезд врезался в последний вагон товарного состава. Что касается машиниста, тот не пострадал. Столкновение случилось в недоступном для спасателей месте. Поэтому на месте происшествия было принято решение доставить пострадавших в ближайшее отделение неотложки поездом.





Текст: Т. Сокот



