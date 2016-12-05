Россия может обеспечить голодающую Венесуэлу зерном
Продажа российской пшеницы в Венесуэлу может начаться уже в первые месяцы 2017 года. Об этом сообщает Россельхознадзор, рассказывая об итогах переговоров с представителями Венесуэлы.
Сторонам нужно согласовать ряд
технических моментов, чтобы заключить конкретные соглашения о поставках пшеницы.
Венесуэла очень заинтересована в импорте российской пшеницы, поскольку своего
зерна в стране нет.
Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы, российское
зерно продается в более чем 130 стран. В 2016 году в стране собран рекордный
урожай зерновых и зернобобовых культур – 117 миллионов тонн.
А в Венесуэле граждане голодают из-за катастрофичного дефицита продовольствия и других товаров. В конце ноября при покупке чего-либо купюры уже не пересчитывают, а взвешивают – инфляция превысила 600%.
Ранее парламент страны
инициировал начало импичмента президента Николаса Мадуро, который не может
справиться с кризисом. Доходы государства существенно упали из-за снижения цен
на нефть, что была основным экспортным товаром страны.
Текст: Е. Скобелева