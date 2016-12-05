Россия может обеспечить голодающую Венесуэлу зерном

Сторонам нужно согласовать ряд технических моментов, чтобы заключить конкретные соглашения о поставках пшеницы. Венесуэла очень заинтересована в импорте российской пшеницы, поскольку своего зерна в стране нет.



Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы, российское зерно продается в более чем 130 стран. В 2016 году в стране собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – 117 миллионов тонн.

А в Венесуэле граждане голодают из-за катастрофичного дефицита продовольствия и других товаров. В конце ноября при покупке чего-либо купюры уже не пересчитывают, а взвешивают – инфляция превысила 600%.

Ранее парламент страны инициировал начало импичмента президента Николаса Мадуро, который не может справиться с кризисом. Доходы государства существенно упали из-за снижения цен на нефть, что была основным экспортным товаром страны.

Текст: Е. Скобелева