Магаданскую область укрыло снегом

А на трассе регионального значения Магадан – Балаган – Талон в связи с усложнившимися погодными условиями – внезапным снегом в сентябре – даже ввели ограничения движения.

По прогнозам метеорологов, снег в области будет идти весь день. Температура воздуха в отдалённых округах региона уже опустилась до -11 С°, в Магадане и центральных районах держится на отметке до +2 С°.

В социальных сетях жители региона массово выкладывают фотографии и видео со снегом.

Текст: Е. Скобелева