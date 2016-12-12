В Болгарии завтра объявят национальный траур по жертвам железнодорожной аварии

В результате железнодорожной аварии, случившейся в Болгарии, погибли четыре человека. Были госпитализированы еще 23 человека.







Напомним, что на железнодорожной станции Хитрино, которая расположена в районе болгарского города Шумен, произошла авария. Инцидент случился вчера приблизительно в 05:37 по местному времени (06:37 мск).





На место аварии выехали сразу пожарные и полиция. Главный комиссар болгарского управления пожарной безопасности и защиты населения Николай Николов уточнил, что спасатели в зону бедствия прибыли в максимально сжатые сроки. Он об этом высказался следующим образом: - "пожарные прибыли на место инцидента через 16 минут после поступления сигнала. Сейчас там работают 110 пожарных. Непосредственной опасности для жителей села нет, однако сохраняется угроза для спасателей, которые продолжают прилагать усилия по охлаждению цистерн с газом. Нам предложили помощь румынские коллеги, однако необходимости в ней пока нет".





Что касается жителей, проживающих близ железнодорожной станции Хитрино, их должны были временно эвакуировать, а территорию оцепиить, поскольку в зоне бедствия продолжаются спасательные работы, а также активно велась борьба с огнем. Пожар удалось локализировать. Готовилась операция по откачке газа из цистерн, которые остались неповрежденными. Около тысячи человек,





Несколько слов о погибших и пострадавших. На месте происшествия погибли сразу не менее четырех человек, еще свыше 20 пострадали. Позже в СМИ была информация, что в результате аварии погибли пятеро.





Ранее о происшествии сообщал Атанас Атанасов, директор шуменской больницы. Он обратил внимание на то, что в приемное отделение с травмами и ожогами поступили 23 человека.





Происшествие прокомментировал исполняющий обязанности премьер-министра Бойко Борисов. Он заявил, что, вероятно, погибших будет больше, сообщив следующее: "разрушения большие, свыше 25 человек получили ранения и ожоги. На данный момент число погибших достигло пяти человек, но, к сожалению, вероятно, их будет больше".





В настоящий момент в больнице города Шумен находятся 26 пострадавших. У этих людей многочисленные травмы и ожоги. Состояние троих из них медики оценили как критическое. Часть пострадавших перевезли в медицинские учреждения Варны.





Несколько слов о самом происшествии: - это был сход с рельсов нескольких цистерн поезда. Всего в состав поезда входило 26 цистерн. В трех из них находился пропан-бутан, в 20 - горючий газ пропилен. Еще три цистерны были пустыми.

Комиссар пожарной охраны страны Николов следующим образом прокомментировал происшествие - "ситуация очень сложная, по меньшей мере четыре человека погибли, много раненых. Спасатели на месте инцидента извлекли из-под завалов 12 человек, в районе разрушено более 20 зданий. Пожар локализован, но расчистка завалов только начинается". Он уточнил, что в зону бедствия сразу направились дополнительные бригады спасателей.





На место инцидента выезжал избранный президент Болгарии Румен Радев. Комментируя ситуацию, он подчеркнул, что "сСамое важное сейчас - оказать медицинскую помощь и сохранить жизнь раненым, а остальным пострадавшим помочь морально и материально. Шок огромен, но его последствия мы должны преодолеть".





В результате случившегося в Болгарии объявят траур по жертвам железнодорожной аварии. Об этом общественность проинформировал ранее и.о. премьер-министра страны Бойко Борисов.

В свою очередь правительственная информационная служба сообщила о том, что 12 декабря будет объявлено в Болгарии днем национального траура по погибшим в результате железнодорожной аварии, случившейся в субботу утром в районе города Шумен. Здесь сообщили, что "готовится решение правительства страны об объявлении понедельника, 12 декабря, днем национального траура".





В настоящий момент выясняются причины катастрофы.





Текст:

Т. Сокот



