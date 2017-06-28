Экс-президент Приднестровья сбежал в Молдавию

В среду, 28 июня, стало известно, что бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук тайно оставил непризнанную республику, форсировал Днестр и скрылся в Молдавии.



Об этом заявил сегодня спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. «В ночь на 28 июня Евгений Шевчук пересек реку Днестр на плавсредстве и покинул пределы Приднестровской Молдавской Республики», – сообщил Щерба.

Напомним, Шевчук возглавлял непризнанную республику в период 2011–2016 годов. А сегодня в вотчине его обвиняют в расхищении государственных средств в особо крупных размерах. 28 июня в Верховном совете Шевчука лишили неприкосновенности, исполняя просьбу прокурора ПМР. Сейчас Шевчук фигурирует в качестве обвиняемого в пяти уголовных делах.

Текст: Е. Скобелева