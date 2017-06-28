Экс-президент Приднестровья сбежал в Молдавию
Бывший глава Приднестровья тайком покинул самопровозглашенную республику и скрылся на территории Молдавии. Экс-президента Приднестровской Молдавской Республики, который подался в бега. Подозревают в расхищении средств в особо крупных размерах.
В среду, 28 июня, стало известно, что бывший лидер
Приднестровья Евгений Шевчук тайно оставил непризнанную республику, форсировал
Днестр и скрылся в Молдавии.
Об этом заявил сегодня спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. «В ночь на 28 июня Евгений Шевчук пересек реку Днестр на плавсредстве и покинул пределы Приднестровской Молдавской Республики», – сообщил Щерба.
Напомним, Шевчук возглавлял непризнанную республику в период 2011–2016 годов. А сегодня в вотчине его обвиняют в расхищении государственных средств в особо крупных размерах. 28 июня в Верховном совете Шевчука лишили неприкосновенности, исполняя просьбу прокурора ПМР. Сейчас Шевчук фигурирует в качестве обвиняемого в пяти уголовных делах.
Текст: Е. Скобелева