В Дрездене один за другим прогремели два взрыва

В понедельник вечером, 26 сентября, в Дрездене один за другим взорвались два самодельных взрывных устройства, заложенные возле зданий мусульманского молитвенного сооружения и конгресс-центра. Об этом сообщила на следующее утро дрезденская полиция.







На месте происшествия выявлены фрагменты самодельных взрывустройств. Сообщается, что во время взрыва имам с женой и двумя детьми находились в мечети, только чудом никто из них не пострадал. Из конгресс-центра эвакуировали посетителей расположенного внутри здания бара.







В последнее время в ФРГ нарастает недовольство миграционной политикой властей.







Текст: Е. Скобелева