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Сбалансированные порошки: можно ли доверять?

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Сбалансированные порошки: можно ли доверять?

21.06.2017 15:10 / Общество / Прочли: 438 человек

Составить для себя правильный рацион сегодня, наверное, не пытался только самый ленивый. 

Но и для него в Интернете масса предложений: от готовых программ на любой вкус до сбалансированных по составу порошков, заменяющих обычную еду. О самом важном при составлении рациона мы поговорили с Михаилом Моисеевичем Гинзбургом, доктором медицинских наук, диетологом, автором популярных книг по правильному питанию и похудению.

– Михаил Моисеевич, что важнее всего при составлении рациона?

Самое важное – чтобы питание было сбалансированным. Нашему организму каждый день нужно очень много разных веществ для нормальной работы. Некоторые из них организм не может синтезировать, поэтому они обязательно должны поступать с пищей. Если мы получаем из еды все нужны микро- и макронутриенты в нужном количестве, организм получает возможность работать в оптимальном режиме.

– Калорийность тоже надо контролировать?

Большинство ученых считает, что питание современного человека избыточно. И я с ними согласен: наш организм день за днем получает слишком много калорий. Это становится причиной многих серьезных заболеваний: гипертонии, атеросклероза, ожирения. Каждый год их распространенность увеличивается. Если мы хотим быть здоровыми и активными – очень важно следить за калорийностью рациона. Чтобы организм получал не больше того, сколько он реально может потратить.

– Можно получить 100% нужных микро- и макронутриентов, и при этом уложиться в рамки допустимой калорийности?

Да, но для этого надо грамотно составить меню. Можно обратиться к профессиональному диетологу, и он составит оптимальный рацион, исходя из ваших индивидуальных особенностей: образа жизни, веса, противопоказаний. Можно изучить вопрос и составить меню самостоятельно. Правда, на это уйдет больше времени. Еще один вариант – каждый день заменять 1-2 приема пищи так называемыми функциональными продуктами, которых сейчас на рынке достаточно много.

– Расскажите поподробнее, что это такое?

Это сбалансированные продукты, обогащенные витаминно-минеральными комплексами. Они помогают добрать ежедневную норму витаминов и минералов, при этом оставаясь в рамках допустимой калорийности. Как правило, это порошок, который нужно развести молоком или водой – и получится полноценный сбалансированный коктейль или суп на завтрак, обед или ужин.

– Что значит «сбалансированный»?

В первую очередь, по количеству белков, жиров и углеводов. В нашем обычном рационе практически всегда избыток жиров и углеводов, а белка, как правило, недостаточно. Это провоцирует ожирение и другие серьезные заболевания. Коктейль помогает сбалансировать количество пищевых веществ в оптимальной пропорции – чтобы организм получал все и в нужном количестве. Это очень важно для нашего здоровья.

– Еда в виде порошка у многих вызывает вопросы: мало ли что туда положили? Обычные продукты все-таки спокойнее есть: огурец он и есть огурец.

Не стоит бояться порошков. Во-первых, среди привычных продуктов тоже немало еды в таком виде: манная крупа, мука, молотый кофе, сухое молоко. Мы привыкли к ним, поэтому они не вызывают вопросов. Профессиональные спортсмены и космонавты давно привыкли к порошковой еде. А это люди, для которых здоровье – вопрос профессиональной пригодности! Просто такая форма позволяет сделать продукт более компактным и при этом насыщенным по составу: сытным и питательным.

– То есть выпил всего стакан коктейля – и есть не хочется, как после обычного ужина? Это как?

В состав включены пищевые волокна, которые наш организм обычно недополучает. Это очень важный компонент любого рациона: они адсорбируют токсины, соли тяжелых металлов и канцерогены, и способствуют более скорому удалению их из организма. Попадая в желудок, волокна постепенно впитывают жидкость и увеличиваются в объеме – за счет этого создается чувство сытости, меньше хочется перекусить, питание становится более упорядоченным, более управляемым и менее калорийным. Плюс в каждой порции достаточное количество белка.

– Кстати о белке. Часто в таких коктейлях содержится соевый белок, о пользе которого много спорят.

Если говорить именно о соевом белке – научные исследования подтверждают, что он полезен: например, снижает уровень холестерина в крови. Некоторых аминокислот в нем действительно несколько меньше, чем в молочном, но ведь продукт рекомендуют разводить на молоке. Такое сочетание дает даже более полноценный аминокислотный состав, чем отдельно молоко или соя.

– Еще в состав таких порошков иногда встречаются ферменты. Зачем их добавляют? Коктейль без них не усвоится?

Почему же, усвоится: это ведь сбалансированное питание. Но комплекс ферментов способствует более комфортному пищеварению, снижает вероятность метеоризма, тяжести и других неприятных ощущений в брюшной полости, которые могут возникать при недостатке собственных пищеварительных ферментов организма – а это ситуация довольно распространенная. Особенно важны они для тех, кто до приема коктейлей испытывал подобные проблемы.

– Таких продуктов сейчас много, а еще на волне их популярности даже стали появляться подделки… Как убедиться, что продукт безопасный?

У сбалансированного питания, как и у любой другой еды, должны быть сертификаты безопасности установленного образца, которые выдаются только после тщательного изучения состава независимым сертифицирующими органами. Вы можете спросить их в магазине у продавца, или найти в интернет-магазине. И обязательно обращайте внимание на то, где покупать: надежнее всего официальные магазины и представители – опять же, как с любыми другими товарами.

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Источник: LadyVenus.ru
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