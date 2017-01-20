В Италии пожарным удалось вытащить из-под завалов после землетрясений мать и ребенка

Женщину и ребенка удалось спасти после землетрясений в центре Италии, город Кастильон Мессер Раймондо под Терамо. Об этом общественность проинформировали пожарные, так как именно они извлекли женщину и ребенка из-под завалов. В настоящий момент их жизням ничего не угрожает.







Напомним, что три мощных подземных толчка, магнитуда которых составила от 5,3 до 5,6, случились утром 18 января в центре Италии. Кстати, они произошли в тех районах, что уже пострадали от землетрясений в августе и октябре прошлого года.





Дальше случился еще один афтершок. Его магнитуда составила выше 5.





В настоящий момент какие-либо сведения о жертвах отсутствуют. О них до сих пор нет никакой информации. Также ничего не известно о каких-либо значительных разрушениях. Так, новые обвалы случились в городе Аматриче. Он наиболее сильно пострадал в результате стихии 24 августа.





Специалисты департамента гражданской защиты в настоящий момент заняты тем, что проверяют территорию на предмет разрушений. В зоны происшествия дополнительно направлены военнослужащие. Их основное предназначение – ликвидация последствий, которую осложняют плохие погодные условия. Так, в настоящий момент многие подъезды к горным городкам завалило снегом.





Во многих городах сразу нескольких областей, такие как Лацио, Умбрия, Марке, Абруццо, было объявлено о закрытии школ. Это необходимо для того, чтобы провести тщательные проверки зданий. В настоящий момент временно прекращено движение поездов по многих региональных железнодорожных линий. Власти уточнили, что все меры предпринимаются в ходе предосторожности.









Текст:

Т. Сокот



