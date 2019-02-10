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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии о том, что разгорелась эпидемия гриппа: в числе заболевших 2,2 млн человек

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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии о том, что разгорелась эпидемия гриппа: в числе заболевших 2,2 млн человек

10.02.2019 12:50 / Общество / Прочли: 376 человек

Обратим внимание, что в Японии свыше 2,2 млн человек, больных гриппом. Эта информация принадлежит представителям министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Статистические данные на днях были следующие. Так, практически каждое учреждение здравоохранения в период с 21 по 27 января в Японии в среднем обслужило более 57 пациентов, которые были больных гриппом. 

Кстати, этот показатель стал рекордным с 1999 года.

В качестве профилактики японские медики посоветовали жителям намного чаще мыть руки, а также полоскать рот. В случае появления симптомов нужно обратиться к врачам.
Напомним, что в регионах России специалисты наблюдают сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Даже в некоторых учебных заведениях ввели карантин.
Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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