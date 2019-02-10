Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии о том, что разгорелась эпидемия гриппа: в числе заболевших 2,2 млн человек

Статистические данные на днях были следующие. Так, практически каждое учреждение здравоохранения в период с 21 по 27 января в Японии в среднем обслужило более 57 пациентов, которые были больных гриппом.







Кстати, этот показатель стал рекордным с 1999 года.





В качестве профилактики японские медики посоветовали жителям намного чаще мыть руки, а также полоскать рот. В случае появления симптомов нужно обратиться к врачам.

Напомним, что в регионах России специалисты наблюдают сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Даже в некоторых учебных заведениях ввели карантин.

Текст: Т. Сокот



