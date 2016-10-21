Трамп признает итоги президентских выборов в США, если только выиграет он
Миллионер, претендующий на пост главы Штатов, заявил, что признает результаты голосования лишь в случае своей победы.
Выдвиженец
в кандидаты на пост главы Белого дома от республиканцев миллиардер Дональд
Трамп заявил, что согласится с итогами президентских выборов, только если
победит в них.
«Я хочу
дать обещание всем моим приверженцам и каждому гражданину США, что полностью
признаю подсчеты результатов этих действительно исторических выборов, если
выиграю», – сказал он. «Разумеется, я признаю честные результаты, но в то же
время оставляю за собой право оспорить их в суде, если они вызовут сомнения», –
сказал представитель Республиканской партии.
В
минувшую среду во время телевизионных дебатов, которые проходили в Лас-Вегасе,
в стенах Университета Невады, на вопрос, может ли кандидат пообещать, что не
станет оспаривать результаты голосования, если те окажутся не в его пользу,
Трамп ответил отрицательно. Ведущий припомнил политику, что его однопартиец Майкл Пенс,
претендент на вице-президентское кресло, в прошлые выходные уверял американцев, что не
станет судиться, опротестовывая итоги голосования, запланированного на 8
ноября. «Я обдумаю этот вопрос и там посмотрю. А пока, наверное, выдержу паузу и оставлю вас на этот счет в неведении», – ответил тогда бизнесмен.
Текст: Е. Скобелева