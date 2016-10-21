Трамп признает итоги президентских выборов в США, если только выиграет он

Выдвиженец в кандидаты на пост главы Белого дома от республиканцев миллиардер Дональд Трамп заявил, что согласится с итогами президентских выборов, только если победит в них.



«Я хочу дать обещание всем моим приверженцам и каждому гражданину США, что полностью признаю подсчеты результатов этих действительно исторических выборов, если выиграю», – сказал он. «Разумеется, я признаю честные результаты, но в то же время оставляю за собой право оспорить их в суде, если они вызовут сомнения», – сказал представитель Республиканской партии.

В минувшую среду во время телевизионных дебатов, которые проходили в Лас-Вегасе, в стенах Университета Невады, на вопрос, может ли кандидат пообещать, что не станет оспаривать результаты голосования, если те окажутся не в его пользу, Трамп ответил отрицательно. Ведущий припомнил политику, что его однопартиец Майкл Пенс, претендент на вице-президентское кресло, в прошлые выходные уверял американцев, что не станет судиться, опротестовывая итоги голосования, запланированного на 8 ноября. «Я обдумаю этот вопрос и там посмотрю. А пока, наверное, выдержу паузу и оставлю вас на этот счет в неведении», – ответил тогда бизнесмен.



Текст: Е. Скобелева