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За дело «псковских самоубийц» взялся центральный аппарат Следкома

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За дело «псковских самоубийц» взялся центральный аппарат Следкома

15.11.2016 18:10 / Происшествия / Прочли: 82 человек

Расследованием дела об псковских подростках, устроивших перестрелку с полицией, а затем покончивших с собой, займется центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. 

Следователям предстоит выяснить детали трагедии, разыгравшейся в понедельник в пгт Красные Струги на Псковщине. В одном из домов поселка забаррикадировались 15-летние юноша и девушка, взломали хозяйский сейф, в котором хранились оружие и патроны, обстреляли прибывших за ними полицейских и свели счеты с жизнью в ходе штурма жилища силовиками. Накануне оба оставили на страничках в соцсетях прощальные послания, предупредив, что «уходить будем красиво».

На официальной интернет-странице следственного ведомства сказано: «По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания методической и практической помощи в установлении всех обстоятельств смерти подростков и производства других неотложных следственных действий в Псковскую область направлены опытные сотрудники центрального аппарата СК России».

Напомним, вчера в Красных Стругах Псковской области развернулась кровавая драма. Сбежавшая из дома пара 15-летних влюбленных подростков, Екатерина и Денис, скрывалась в загородном доме, принадлежащем семье девушки. Вскрыли сейф отчима Кати, в котором было заперты охотничьи ружья и открыли огонь по машине полицейских, прибывших за беглецами. При чем каждое свое действие тинейджеры описывали в Сети: загружали снимки в соцсети, даже транслировали видео перестрелки с правоохранителями, при этом сдаваться явно не собирались. По официальной версии, когда сотрудники СОБРа начали штурм дома, то нашли подростков мертвыми с огнестрельными ранениями: якобы парень застрелил любимую, а потом убил себя. У многих пользователей такое развитие событий вызывает сомнения: люди делают предположения, что дети были смертельно ранены спецназовцами.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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