За дело «псковских самоубийц» взялся центральный аппарат Следкома
Расследованием дела об псковских подростках, устроивших перестрелку с полицией, а затем покончивших с собой, займется центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.
Следователям предстоит выяснить детали трагедии, разыгравшейся в
понедельник в пгт Красные Струги на Псковщине. В одном из домов поселка
забаррикадировались 15-летние юноша и девушка, взломали хозяйский сейф, в котором хранились оружие и патроны, обстреляли прибывших за ними
полицейских и свели счеты с жизнью в ходе штурма жилища силовиками. Накануне оба оставили на страничках в соцсетях прощальные послания, предупредив, что «уходить будем красиво».
На официальной
интернет-странице следственного ведомства сказано: «По поручению председателя
Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания методической и
практической помощи в установлении всех обстоятельств смерти подростков и
производства других неотложных следственных действий в Псковскую область
направлены опытные сотрудники центрального аппарата СК России».
Напомним, вчера в Красных Стругах Псковской области развернулась кровавая драма. Сбежавшая из дома пара 15-летних влюбленных подростков, Екатерина и Денис, скрывалась в загородном доме, принадлежащем семье девушки. Вскрыли сейф отчима Кати, в котором было заперты охотничьи ружья и открыли огонь по машине полицейских, прибывших за беглецами. При чем каждое свое действие тинейджеры описывали в Сети: загружали снимки в соцсети, даже транслировали видео перестрелки с правоохранителями, при этом сдаваться явно не собирались. По официальной версии, когда сотрудники СОБРа начали штурм дома, то нашли подростков мертвыми с огнестрельными ранениями: якобы парень застрелил любимую, а потом убил себя. У многих пользователей такое развитие событий вызывает сомнения: люди делают предположения, что дети были смертельно ранены спецназовцами.
Текст: Е. Скобелева