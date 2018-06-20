Увеличилось число жертв теракта в Нигерии: оно возросло до 43 человек

О происшествии обнародована представителями полиции следующая информация. Это было два взрыва. Оба произошли в городе Дамбоа. Они случились в тот момент, когда жители праздновали окончание священного для мусульман месяца поста.



Предварительные данные таковы, что за этой атакой стоит радикальная группировка "Боко харам". Напомним, что она присягнула на верность ИГ (организация запрещена в РФ).

Текст: Т. Сокот



