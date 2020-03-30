Трамп о том, что Гарри и Меган должны заплатить за безопасность
30.03.2020 08:42 / Общество / Прочли: 240 человек
Гарри и Меган переехали из Канады в Калифорнию.
Президент Дональд Трамп говорит, что США не будут оплачивать счета за безопасность принца Гарри и Меган на фоне сообщений о том, что пара переехала в США из Канады.
Мистер Трамп написал в Твиттере, что он «великий друг и поклонник королевы и Великобритании», но добавил: «Они должны заплатить!»
Пара заявила, что не планирует просить о государственной безопасности в США.
По сообщениям, они переехали в родной штат Меган в Калифорнии на фоне усиливающейся вспышки коронавируса.
Они официально уйдут с поста старших членов королевской семьи 31 марта и больше не будут выполнять обязанности от имени королевы, но эти договоренности будут пересмотрены через год.
В заявлении, опубликованном через представителя в воскресенье, пара сказала: «Герцог и герцогиня не планируют просить правительство США о ресурсах безопасности. Были приняты меры безопасности, финансируемые из частных источников».
“Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду и отправились в США. однако США не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!
Пара и их сын Арчи провели большую часть этого года на западном побережье Канады.
В прошлом месяце канадское правительство объявило о том, что оно прекратит оказывать помощь по обеспечению безопасности семье "в соответствии с их изменением статуса".
Теперь мистер Трамп, похоже, последовал его примеру.
На прошлой неделе семья снова переехала в район Лос-Анджелеса, где выросла Меган и где сейчас живет ее мать, Дория Рагланд.
Заявление президента прозвучало в связи с тем, что новый коронавирус продолжает свое устойчивое движение по США. В настоящее время имеется 135 499 подтвержденных случаев - больше зарегистрированных диагнозов, чем в любой другой стране, и было зарегистрировано 2 381 смерть.
В Калифорнии число случаев заболевания коронавирусом продолжает расти: 5565 случаев и 121 зарегистрированный случай смерти. На прошлой неделе губернатор Гэвин Ньюсом издал приказ о предоставлении убежища на месте - приказал калифорнийцам оставаться дома, за исключением предоставления или доступа к основным услугам, - в числе самых жестких директив по всей стране.
По словам Букингемского дворца, отец принца Гарри, принц Уэльский, дал положительный результат на коронавирус в начале этой недели, но "остается в добром здравии".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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