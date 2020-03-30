Секрет выживания сурикатов - боевой танец

Тем не менее, «боевые танцы», во время которых зверьки неоднократно вытягивают хвосты и топорщат шерсть, неоднократно им позволяли избежать физического конфликта. Поэтому в большинстве случаев устрашающие движения сурикатов обращали их противников в бегство.



Хотя, если дело не доходило до сражения, очень часто в них погибали молодые особи. Речь идет о многочисленных группах с детенышами. Они в среднем имели наибольший шанс на победу в подобных столкновениях. Таково мнение специалисты.

Исследование опубликовали ранее в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Текст: Т. Сокот



