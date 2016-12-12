В Питере с крыши дизель-поезда сняли "зацепера"





Полиция произвела задержание молодого экстремала. Им оказался нигде не работающий 22-летний уроженец одного из поселков Пушкинского района. Ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. За выбранный экстремальный способ передвижения "зацеперу" придется заплатить денежное взыскание. Выписанный этому праздному гражданину штраф за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте составил 100 рублей.





Кроме того, правоохранители проведут с ним профилактическую беседу на предмет того, чем могут окончиться подобные развлечения.





Текст: Е. Скобелева