Бизнес-Парк «Полюстрово» — деловой квартал с уникальной инфраструктурой

Организации часто оказываются перед дилеммой: выбрать бизнес-центр попроще класса С или подороже класса А или В+? Где же та «золотая середина», которая может стать ориентиром при аренде офиса? Если исходить из того, что человек около половины жизни проводит на работе, то приходится принимать во внимание не только оснащённость офиса, но и комфорт для персонала. А его способны обеспечить только деловые комплексы высокого сегмента — тёплые, светлые, оборудованные здания, где можно вкусно поесть и без проблем припарковать машину. Сюда и сотрудников привлечь легче, и работают они лучше.

Понимание этих закономерностей легло в основу создания Бизнес-Парка «Полюстрово». По проекту архитектурного бюро NPS Tchoban Voss и Сергея Чобана развитие его территории выполняет управляющая компания «Теорема». Ещё 20 лет назад она сделала выбор в пользу девелопмента, результатом которого явилось появление 9 респектабельных бизнеc-центров класса А и B+. В них комфортно находиться, работать, отдыхать и попутно решать ежедневные бытовые вопросы с парковкой, автомойкой, оплатой счетов через банкоматы, покупок в магазинах и прочие. Четыре таких комплекса класса А находятся в Бизнес-Парке «Полюстрово».

Этот деловой квартал площадью 16 га расположен в Калининском районе, за Свердловской набережной, на территории бывшей усадьбы XIX века, принадлежавшей канцлеру А. А. Безбородко. Вряд ли другие бизнес-центры Санкт-Петербурга могут похвастаться в качестве исторического наследия старинным прудом с графскими лилиями и вековыми деревьями. Около половины территории занимает парк, где можно кормить ручных белок и любоваться чёрными лебедями, томно скользящими по тихой глади пруда. На главной аллее установлены скамейки и фонари, стилизованные под старину, а также free Wi-Fi зона, поэтому всегда доступен бесплатный Интернет.

По дороге к офисным центрам, а их в «Полюстрово» четыре: «Бенуа», «Лето», «Осень» и «Зима» — есть также возможность оценить удобство созданной социальной инфраструктуры. Здесь можно вкусно позавтракать, поужинать и пообедать. Причём в ресторане «Лето на Поляне» и кафе Circus есть столики на открытых террасах с изумительным видом на пруд, а онлайн-трансляции из наиболее востребованных ресторанов помогут выбрать наиболее удачный момент для обеда.

В Бизнес-Парке в любое время легко найти свободные парковочные места. Кроме того, в нескольких десятках метрах от входа рядом с каждым офисным центром находятся велопарковки. Также продумана доставка персонала организаций-арендаторов до ближайшей станции метро «Площадь Ленина» и обратно. Для этого по расписанию курсируют бесплатные автобусы.

В общем, создана прекрасная атмосфера и для отдыха, и для деловой встречи. Кроме того, здесь работает несколько небольших магазинов, предлагающих товары повседневного спроса, цветы, подарки, алкоголь. Есть автосервис и автомойка. Можно воспользоваться услугами центра йоги и салона красоты.

Общая площадь помещений Бизнес-Парка «Полюстрово», предназначенных под аренду, составляет 61 тысячу кв. м. На текущий момент свободны 4 офиса 24-95 кв. м в БЦ «Зима» , а также 2 офиса 98 и 809 кв. м и 1 универсальное помещение 811 кв. м – в БЦ «Бенуа». Все площади имеют современную отделку и оснащение. Аренда в бизнес-центре доступна по ставке 1300-1700 руб./кв. м/месяц по системе «всё включено». Кроме того, для новых клиентов в течение осени 2016 года действует акция «Месяц арендных каникул». Подробнее об этом можно узнать по многоканальному телефону 8 (812) 333-0-444.

Авторские архитектурные проекты, отличная транспортная доступность, высокий уровень обслуживания, современное инженерное оснащение — всё это позволяет оценить предложение УК «Теорема» по аренде офиса в бизнес-центре, как оптимальное по соотношению цена-качество. Кроме того, работа в таких офисных комплексах будет не в тягость, а в удовольствие.